La coppia azzurra formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, approda alla finale di doppio deill'Atp 500 di Amburgo (terra battuta), in Germania. In semifinale hano superato i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 6-3 6-1 in un'ora e 7'. Domani si giocheranno il titolo contro l'argentino Andres Molteni ed il brasiliano Fernando Romboli.