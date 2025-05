Il sindaco di Berlino Kai Wagner presenterà martedì allo Olympiastadion il piano per candidare la capitale della Germania per ospitare le Olimpiadi del 2036. La prossima edizione da assegnare è proprio quella del 2036, infatti nel 2028 i Giochi si terranno a Los Angeles e nel 2032 in Australia a Brisbane. Il Comitato Olimpico Tedesco tiene aperta anche una porta aperta per il 2040.