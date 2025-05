Stefanini per la prima volta entra nel main draw al Roland Garros

Lucrezia Stefanini (numero 153 della classifica WTA) ha battuto Veronika Erjavec nel terzo e decisivo turno di qualificazioni al Roland Garros guadagnando così l'accesso al tabellone principale dello slam sulla terra rossa di Parigi. La tennista toscana ha sconfitta la numero 176 del ranking, per 6-3 6-2 vendicando Nuria Brancaccio, che nel turno precedente si era arresa alla slovena. La ventottenne ha raggiunto il main draw a Bois de Boulogne per la prima volta in carriera dopo essere sempre stata eliminata nelle qualificazioni negli ultimi 3 anni.