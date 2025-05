America's Cup 2027: Athena Racing contesta la modalità della scelta di Napoli

Napoli è stata scelta come città ospitante per la prossima America's Cup che si disputerà nel 2027. Il "Challenger of record", ovvero lo sfidante del "defender" Team New Zealand ha contestato la modalità con cui è stata scelta della sede. Questo il comunicato ufficiale del team britannico: "Da sette mesi Athena Racing è impegnata nelle trattative per un protocollo per la 38/a America's Cup con Team New Zealand, a nome di tutti gli sfidanti, con l'obiettivo di offrire un contesto sportivo equo e un evento commercialmente sostenibile per tutti gli attori coinvolti. Nonostante i recenti progressi, permangono ostacoli significativi. In genere, un accordo di organizzazione segue solo la pubblicazione di un protocollo concordato. In assenza di un protocollo concordato diventa difficile comprendere esattamente cosa sia stato definito tra Team New Zealand e il governo italiano, poiché il quadro sportivo e i dettagli dell'evento non esistono ancora. Qualsiasi accordo di ospitalità vincolerà gli sfidanti a obblighi finanziari e organizzativi, nonché a potenziali responsabilità, rendendo la sua divulgazione fondamentale per la partecipazione e l'impegno dei team alla 38/a America's Cup. Pur confidando pienamente nel fatto che Napoli possa essere una magnifica sede per l'America's Cup, riteniamo che la trasparenza e la cooperazione tra 'defender' e sfidanti siano fondamentali per il futuro della coppa, pertanto i recenti annunci del Defender sono, nella migliore delle ipotesi, prematuri".