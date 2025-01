Tennis, Atp Adelaide: Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nell''Adelaide International' (Atp 250 - montepremi 680.140 dollari) di scena sul cemento australiano, ultima chance - insieme al '250' di Auckland - di rifinire la preparazione in prospettiva Australian Open, il primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. I due azzurri, terzi favoriti del seeding, all'esordio stagionale, hanno superato - direttamente al secondo turno - per 7-6(2) 6-3, in un'ora e 19' di gioco, gli australiani Thomas Fancutt e Matthew Christopher Romios, in tabellone grazie ad una wild card. 'Bole' e 'Wave' non hanno concesso nemmeno una palla-break in tutto l'incontro.