Tennis, Atp Adelaide: Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Sono in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori nell''Adelaide International' (ATP 250 - montepremi 680.140 dollari) di scena sul cemento australiano, ultima chance - insieme al '250' di Auckland - di rifinire la preparazione in prospettiva Australian Open, il primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. I due azzurri, terzi favoriti del seeding, dopo aver debuttato direttamente al secondo turno superando le wild card di casa Fancutt e Christopher Romios, nei quarti si sono imposti per 7-6(5), 7-6(5), dopo un'ora e cinquanta minuti di partita, sulla nuova coppia formata dall'australiano Matthew Ebden e dal belga Joran Vliegen, seste teste di serie.