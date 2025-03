Ha concluso la sua settimana perfetta conquistando il suo primo titolo nel circuito maggiore ed assicurandosi l'ingresso in top 20 Tomas Machac, a segno nll''Abierto Mexicano Telcel', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.585.410 dollari che si è concluso sul cemento di Acapulco, in Messico. In finale il 24enne di Beroun, n.25 del ranking ed ottavo favorito del seeding, ha battuto per 7-6(6), 6-2, in un'ora e 37 minuti di partita, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.48 Atp.