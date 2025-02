Tennis: Atp Acapulco, Shapovalov in semifinale

Definite le semifinali all'Abierto Mexicano Telcel presented by HSBC, l'Atp 500 di scena alla GNP Seguros Arena di Acapulco, sul duro. Il canadese Denis Shapovalov affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, il ceco Tomas Machac se la vedrà con lo statunitense Brandon Nakashima. Shapovalov (numero 32 Atp) ha sconfitto 4-6 6-3 6-2 lo statunitense Marcos Giron (52) che l'aveva battuto nei primi due confronti diretti. Ha raggiunto così la 23ma semifinale ATP in carriera, la prima in un torneo all'aperto dall'ATP 500 di Tokyo del 2022. Sempre battuto al secondo turno nelle due precedenti partecipazioni ad Acapulco, nel 2018 e 2023, "Shapo" ha firmato l'ottava vittoria di fila in stagione. Grazie a questa striscia di successi, iniziata a Dallas dove ha vinto il titolo, Shapovalov è virtualmente numero 28 nei Pif Atp Rankings, secondo le proiezioni in tempo reale della classifica Atp, e potrebbe rientrare in Top 25 vincendo il torneo. "Ho giocato bene oggi, ma non è stato facile. Ho dovuto muovere di più la palla, cambiare le traiettorie: è stata più una partita a scacchi" ha detto Shapovalov che è l'unico altro giocatore insieme al connazionale Felix Auger-Aliassime ad aver raggiunto più di una semifinale negli ATP 500 nel 2025.