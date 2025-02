Tennis: Atp 250 Delray Beach, Arnaldi va in semifinale

Matteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 250 Delray Beach in Florida, negli Usa. Il tennista ligure, numero 39 Atp, ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima, numero 42 Atp, per 7-6 6-4. In semifinale Arnaldi sfiderà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (59 Atp) che ha eliminato a sorpresa (7-6 7-6) la testa di serie numero 1 del torneo Taylor Fritz. Nei precedenti con lo spagnolo, Arnaldi che è alla sua terza semifinale Atp guida 2-0: Open del Canada 2024 e Dallas 2025.