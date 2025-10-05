Logo SportMediaset
MotoGP, Pirro: "Forse corro in Australia, spero Marc guarisca"

05 Ott 2025 - 19:20

'Ho visto la gara di Motogp e dopo l'infortunio di Marquez non lo so se andrò in Australia, in Malesia, vediamo cosa succede''. A parlare dell'incidente occorso a Marc Marquez (Ducati) poche curve dopo la partenza del gran premio di Indonesia di Motogp è stato il test rider di Ducati Corse, Michele Pirro. Il pilota pugliese ha concluso all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) al secondo posto nella classifica generale. Ha visto la gara in circuito e sa che la sua scuderia potrebbe richiamarlo a sostituire il pilota infortunato: ''Speriamo che Marc si possa riprendere, anche se conoscendolo credo che si prenderà tutto il tempo necessario per tornare in piena forma, ma spero che si possa riprendere il più in fretta possibile - ha proseguito Pirro -. Prima andavo a fare le gare della Motogp, con lo spirito giusto. Vedo quella foto sul muro (indica una gigantografia affissa nella sala stampa del Mugello) nella quale insieme a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e tanti altri campioni, ci sono anch'io. Adesso sai, comunque non è facile, comincio ad avere un'età, e quindi tutto un po' diverso''. Infine un breve commento sull'incidente che ha visto Marco Bezzecchi (Aprilia) tamponare la ruota posteriore della Ducati di Marquez: ''Queste sono le gare, però credo che forse al primo giro. Diciamo che è stata una manovra fatta con un po' troppa allegria''.

