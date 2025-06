Tennis, Abodi: "Sinner è un vincente, ma mantiene sua umiltà"

"È facile celebrare la vittoria, più difficile confrontarsi con la sconfitta. Poi se ti chiami Jannik Sinner è più facile vincere, ma nonostante lui sia un vincente mantiene la sua umiltà, un fattore determinante. Fino a qualche anno lo sport erano medaglie e i grandi eventi, ma stiamo cercando di far capire che è qualcosa di più. I grandi campioni servono come esempi, così come i grandi avvenimenti, ma stiamo cercando di far prevalere la dimensione sociale dello sport. Come Governo stiamo facendo partendo dall'esigenza che lo sport non sia strumento per affermare la propria supremazia". Sono le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante il convegno "Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire e arginare il fenomeno", organizzato allo stadio Olimpico. "Chi ha un ruolo deve poter manifestare apertamente. Abbiamo diritto alla sconfitta, a non essere tutti numeri 1, ad aiutare una persona che è in difficoltà. Ringrazio la Lazio perché giornate come queste ci aiutano a capire che l'oggi passa in fretta. Mi auguro che anche la Roma ritorni a lavorare con Roma Cares e mi auguro che la proprietà riprenda un progetto abbandonato; quando abbiamo un cuore bisogna fare in modo che questo batta", conclude.