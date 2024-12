Tennis A1, Ct Palermo: "Onore al Verona più bravo di noi"

"Il pubblico ha assistito a una bellissima e avvincente finale. Onore all'AT Verona che è stato più bravo di noi. Ringrazio le nostre atlete per quanto fatto in questo lungo campionato". Parole del presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio, che ha incassato con fair-play la sconfitta delle ragazze capitanate da Alessandro Chimirri e Davide Freni. Il pronostico era favorevole, ma anche nel tennis non c'è nulla di scritto e così è stato rimandato ancora l'appuntamento con la vittoria dello scudetto, per il secondo anno di fila. Determinante l'inattesa sconfitta della top 150 Wta Marina Bassols Ribera, ventiquattrenne spagnola del Ct Palermo, superata 7-5 6-2 a opera della veronese Aurora Zantedeschi numero 400 del ranking. Stop ancora più amaro perché nel 1° set la giocatrice iberica conduceva 5-1.