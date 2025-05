Automobilismo, a Monza la 3 Ore del GT World Challenge Europe

Il programma prevede che il venerdì dalle ore 9 alle 18 (ingresso libero al pubblico) sia dedicato alle prove libere e ai test. Sabato attività in pista dalle ore 9 alle 17.45 con le Prove Libere (10.10-12.10) e le Pre Qualifiche (15.30-16.30) del GT World Challenge, le Qualifiche (9-9.50) e gara 1 (14.25-15.15) di Lamborghini, Libere 3 (12.20-12.35), Qualifiche 1 (12.40-13) e Gara 1 (17-17.45) di McLaren. L'ingresso costa 20 euro e include l’accesso libero al paddock e a tutte le tribune disponibili. I piloti saranno disponibili per una sessione di autografi in pit lane dalle 13.15 alle 13.45. Domenica si inizierà alle 9 con il monomarca della McLaren che vedrà prima le vetture schierarsi per le Prove Libere 4 (9-9.15) e le Qualifiche 2 (9.20-9.40), a seguire le Qualifiche del GT World Challenge (9.50-10.50), quindi le seconde gare di Lambo e McLaren rispettivamente dalle 11.20 alle 12.10 e dalle 12.40 alle 13.25. La 3 Ore scatterà alle ore 15 (diretta sul canale Youtube del campionato). L'ingresso costerà domenica 25 euro con le stesse modalità del sabato ovvero accesso libero al paddock e a tutte le tribune disponibili. Sabato per le gare Lamborghini e McLaren, domenica ovviamente anche per il GT World Challenge. L'abbonamento per i due giorni costa 35 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 6 anni, dai 7 agli 11 anni il biglietto costa 1 euro. Previste agevolazioni per under 24 e over 65 e soci ACI.