Tennis: a Jasmine Paolini Pegaso d'oro della Regione Toscana

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani conferirà oggi il Pegaso d'Oro a Jasmine Paolini. La tennista nata a Castelnuovo di Garfagnana, ha vinto l'oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 (in coppia con Sara Errani), ed è arrivata in finale a Roland Garros e a Wimbledon e ha vinto il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup. La consegna del Pegaso avverrà alle ore 12 al Circolo dei Forestiari, in piazza Jean Varraud 10, a Bagni di Lucca. Nel comune lucchese infatti oggi è in programma l'evento per rendere omaggio alla 'sua' campionessa olimpica, con una mattinata tutta dedicata a lei al Circolo dei Forestieri. L'evento, un celebration day della tennista vincitrice dell'oro nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, nell'anno che l'ha vista arrivare in finale a Roland Garros e a Wimbledon e vincere il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup, si terrà a partire dalle 12. Ad organizzare l'evento di ringraziamento e celebrazione della sua figlia più illustre, che attualmente siede al quarto posto del ranking mondiale Wta, è stato il Comune di Bagni di Lucca assieme alla Regione Toscana, con il prezioso contributo delle aziende Eurovast e BigMat.