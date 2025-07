Amanda Anisimova affronterà Aryna Sabalenka in semifinale a Wimbledon. La giocatrice statunitense, numero 13 del ranking Wta, ha battuto la russa Anastasia Pavlyuchenkova, 50/a nella classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-1, 7-6 (9) in un'ora e 41' di gioco.