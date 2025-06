Boxe: obbligo test sul sesso, Imane Khelif esclusa da torneo in Olanda

La campionessa olimpica di boxe Imane Khelif è stata esclusa dall'Eindhoven Box Cup nei Paesi Bassi a meno di una settimana dall'annuncio da parte di World Boxing dell'obbligo di test sul sesso per tutti gli atleti. La pugile algerina Khelif ha vinto l'oro ai Giochi di Parigi la scorsa estate, tra le polemiche sulla sua idoneità. Non si è iscritta in tempo per l'evento, prima della chiusura delle iscrizioni giovedì. Il direttore media del torneo, Dirk Renders, ha confermato che "la decisione di escludere Imane non è nostra. Ce ne rammarichiamo". Khelif aveva intenzione di tornare alle competizioni internazionali al torneo dell'Hotel Eindhoven prima che World Boxing annunciasse la sua nuova politica sui test sul sesso venerdì scorso. Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, ha criticato la decisione di World Boxing. "Per quanto ci riguarda, tutti gli atleti sono benvenuti a Eindhoven. Escludere atleti sulla base di controversi test sul sesso non è certamente in linea con questo", ha scritto Dijsselbloem in una lettera indirizzata alla Federazione Pugilistica Olandese e alla Federazione Pugilistica Internazionale. "Oggi esprimiamo la nostra disapprovazione per questa decisione e chiediamo all'organizzazione di ammettere Imane Khelif, nonostante tutto", ha aggiunto. Khelif ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate tra le critiche internazionali su di lei e sulla taiwanese Lin Yu-ting, un'altra medaglia d'oro. Il precedente organo di governo del pugilato olimpico, l'International Boxing Association (Ifa), a maggioranza russa, aveva squalificato entrambe le pugili dai campionati mondiali del 2023 perchè non avevano superato test di idoneità non specificati.