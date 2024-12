Tajani: "Lo sport è diplomazia che va valorizzata come strumento di pace"

"Lo sport e l'amore per la Patria uniscono. La Nazionale è simbolo di riscatto, quando vinceva scoppiava l'orgoglio italiano. Sono convinto che lo sport fa parte della politica estera, per questo ho pensato ad un dipartimento della diplomazia dello sport. La diplomazia dello sport va valorizzata. Il luogo dove si pratica lo sport è quello dove si impara a vincere e a perdere. Dobbiamo puntare allo sport come strumento di pace. La diplomazia di pace è una dei principali obiettivi della politica estera. Lo sport è anche conoscere i propri limiti, è la diplomazia della salute". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, alla presentazione, presso la Farnesina, di 'Sfumature di Azzurro', la mostra organizzata e curata dalla Figc insieme al Museo del Calcio di Coverciano.