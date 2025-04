Taekwondo, Europei: doppio oro per i Mixed Team Under 17 e Over 17

Una giornata da incorniciare per la Nazionale Italiana al via del 17° Campionato Europeo di Poomsae e del 2° Campionato Europeo di Para Poomsae, in corso all'Unibet Arena di Tallinn. L'Italia si impone come protagonista assoluta della scena continentale, conquistando due medaglie d'oro nelle categorie Freestyle Mixed Team Under 17 e Over 17. Il team Under 17, composto da Emanuele Fugazza, Filippo Di Vincenzo, Federica Leone, Thomas Campana e Sofia Bechini, ha strappato il titolo europeo con una performance brillante grazie ad un punteggio di 7.200, precedendo Spagna e Ucraina. Il gruppo si è distinto per precisione tecnica e intensità espressiva, guadagnandosi il gradino più alto del podio con pieno merito. A bissare il risultato è stato il team Over 17, formato da Andrea Norbiato, Federico Serain, Luca Ferella, Beatrice Coradeschi, Cristian Borrello e Giada Bronzetti. La squadra ha brillato con una performance di altissimo livello, chiudendo con un punteggio di 7.467 e superando nell'ordine Spagna, Turchia, Germania, Ucraina e Grecia. Da sottolineare che l'Italia aveva già conquistato la medaglia di bronzo nella medesima categoria ai Campionati Mondiali di Hong Kong nel 2024, e oggi si conferma ai vertici anche a livello europeo.