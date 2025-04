Taekwondo: Cito riconfermato vicepresidente Etu

Angelo Cito, presidente della federazione italiana taekwondo, è stato confermato vicepresidente della European Taekwondo Union. Nell'assemblea generale di Norimberga Cito - già membro del Consiglio della World Taekwondo Federation - è risultando il primo degli eletti per numero di voti. Si tratta della riconferma alla carica per il terzo quadriennio consecutivo, a dimostrazione della solidità del suo percorso e della fiducia che continua a riscuotere in ambito internazionale. Un segnale forte della stima conquistata nel tempo da Cito che ha portato l'Italia tra le nazioni di riferimento per risultati, innovazione e modello organizzativo. "Riscontrare un così ampio consenso mi rende felice soprattutto per l'Italia che in questi anni è sempre più un riferimento nel panorama internazionale - le parole di Cito - dedico questo successo a tutto il taekwondo italiano e soprattutto ai nostri straordinari atleti". Nel corso della stessa Assemblea è stato riconfermato alla Presidenza dell'ETU il greco Sakis Pragalos.