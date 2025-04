Taekwondo: accolto da Fita, atleta iraniano Hadi si laurea a Roma

Hadi Tiranvalipour, l'atleta iraniano accolto dalla Federazione Italiana Taekwondo nel gennaio 2023, si laureerà domani in Scienze Motorie, presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'. Un traguardo che va ben oltre l'ambito accademico e che rappresenta l'ultimo capitolo, in ordine di tempo, di una storia di rinascita, integrazione e speranza resa possibile grazie allo sport. Dopo il suo arrivo in Italia, la Fita si è subito attivata per assistere Hadi nel percorso per ottenere lo status di rifugiato. Un risultato raggiunto anche grazie all'intervento diretto del Presidente federale Angelo Cito e alla sensibilità dimostrata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che hanno reso possibile la costruzione di un percorso concreto di tutela e valorizzazione umana e sportiva. "La storia di Hadi - ha dichiarato il Presidente Angelo Cito - è la dimostrazione che lo sport può davvero cambiare la vita delle persone. In lui abbiamo creduto fin dal primo momento e siamo orgogliosi che abbia potuto realizzare i suoi sogni, dentro e fuori dal campo gara. Come ho avuto modo di dichiarare in altre occasioni, i valori olimpici hanno bisogno di atti concreti affinché contaminino le persone e migliorino il mondo in cui viviamo. Bravo Hadi".