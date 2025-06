Swiatek va in semifinale e si conferma imbattibile al Roland Garros: 26 vittorie consecutive

Iga Swiatek ha conquistato per la quarta volta consecutiva la semifinale al Roland Garros. La polacca ha chiuso in 2 set 6-1 7-5 il quarto di finale con l'ucraina Elina Svitolina. Per l'ex numero 1 del mondo è il ventiseiesimo successo di seguito nello slam parigino, dove ha trionfato in quattro delle ultime cinque edizioni. Nel penultimo atto si rinnoverà la sfida con l'attuale numero 1 del ranking WTA, ovvero Aryna Sabalenka. La bilancia nei precedenti pende a favore della Swiatek che ha vinto 8 delle 12 sfide giocate e sulla terra rossa la polacca ha portato a casa 5 dei 6 match disputati. Quello di giovedì sarà il primo incontro tra le due in questa stagione.