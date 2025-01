Superbike, Bulega e Ducati i più veloci nei test di Jerez

Il Mondiale Superbike ha preso il via con la due giorni di test di Jerez. Malgrado le previsioni meteo avverse, il primo giorno di lavoro in pista si è svolto regolarmente anche se il forte vento ha reso il compito difficile ai piloti. Nicolò Bulega con la Ducati ha completato 77 giri facendo registrare il miglior tempo (1’38.731) nel time attack con la gomma da qualifica e chiudendo con un vantaggio di oltre 4 decimi su Iannone (Ducati). Lavoro intenso per Alvaro Bautista (unico pilota ad aver completato 83 giri) che ha sofferto in particolar modo il vento chiudendo in ottava posizione (1’40.135) senza però dedicarsi al time attack. Nel secondo giorno di test, invece, a causa della leggera pioggia caduta prima durante la notte e poi nell’arco della mattinata, i due piloti del team Aruba.it Racing - Ducati non sono scesi in pista. “Sono contento di come sono andate le cose in questo giorno di test. Era importante ritrovare il feeling che avevamo nel test di novembre. Posso dire che il vento non ha reso le cose facili e in alcuni momenti ho dovuto concentrarmi più sul correggere le traiettorie che a guidare la moto. In ogni caso la prima giornata del 2025 è stata molto positiva”, ha detto Bulega. Prossimo appuntamento il 28 e 29 gennaio a Portimao per altri due giorni di test.