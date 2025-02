Superbike, Bulega domina i test di Phillip Island

“Sono stati due giorni di test molto buoni e per questo motivo arriviamo al primo round della stagione con grande fiducia. Abbiamo lavorato tanto per raccogliere informazioni importanti che ci potranno servire a sistemare gli ultimi dettagli in questi due giorni prima delle prove libere. E’ chiaro che mi sento in fiducia anche perché questo è il mio circuito preferito. Non vedo l’ora di tornare in pista”, ha detto Bulega.