Successo per Monte Bondone Happy Winter. Martedì si chiude con la fiaccolata in pista

Promuovere il Monte Bondone attraverso un caleidoscopio di iniziative da vivere in prima persona proponendo tutte le attività outdoor che vi si possono praticare. È stata questa la mission dell’evento «Monte Bondone Happy Winter», che si è svolto nel fine settimana e che avrà come epilogo la suggestiva fiaccolata dei maestri di sci e snowboard del Monte Bondone in programma domani, martedì 14, sulla pista Palon alle ore 19.30.

Turisti, appassionati di sci e di attività all’aria aperta, bambini e genitori hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi e scoprire lo sci alpino, lo snowboard, lo sci alpinismo, lo sci di fondo, le ciaspole e perfino un’esperienza empirica di un tour notturna con il gatto delle nevi. Ed è stato un successo con sold out di iscrizioni e partecipazione a tutti gli eventi, come evidenzia il direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento Matteo Agnolin: «L’obiettivo era quello di far conoscere l’offerta invernale del Monte Bondone e ci siamo riusciti nel migliore dei modi, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutti gli operatori del territorio. Abbiamo lavorato in rete e i risultati si sono visti. È stata particolarmente apprezzata l’iniziativa che ha coinvolto la nostra mascotte Selva e pure Shaki, simbolo dell’Aquila Basket, la quale sabato mattina ha accolto tutti i bambini che per la prima volta hanno messo gli sci ai piedi grazie ai corsi organizzati dal Comune di Trento. Un riscontro importante hanno poi fatte registrare le due manifestazioni di sci alpinismo, la Bondone Night Uphill di venerdì sera e la Bondone Ski Raid di sabato sera, che ha coinvolto complessivamente oltre 300 atleti e appassionati con tanti big della specialità presenti e ci ha regalato immagini di incomparabile bellezza ed emozioni. Gettonato anche il corso di freestyle nello snowpark, mentre domenica alle Viote, grazie all’esperienza del Gs Marzola, la gara giovanile alle Viote è andata oltre ogni previsione, così come i corsi di fondo nel pomeriggio. Sempre alle Viote ospiti e cittadini hanno apprezzato la nuova pista da slittino allestita dall’Asis. Infine non poteva mancare la passeggiata con le ciaspole alla scoperta del Giardino d’inverno al centro botanico Alpino Viote, organizzata in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze. I numeri ci hanno dato soddisfazione e, grazie ad un lavoro di squadra, proseguiamo nel nostro percorso di sviluppo turistico e residenziale per migliorare l’esperienza sulla nostra montagna. Speriamo di proseguire con questo spirito di collaborazione con tutti gli operatori per crescere ulteriormente, riproponendo Monte Bondone Happy Winter anche per le prossime stagioni».

Il successo si deve anche al prezioso supporto del Comune di Trento, di Trento Funivie Spa, Asis Trento, MUSE – Museo delle Scienze, Gruppo Cavit, Ceccato Automobili Spa, Loacker, Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, Sherpa 3 Patagonia Storie Trento, Scuola Italiana Sci e Snowboard Monte Bondone, Scuola sci e snowboard Cristallo, Maestri Sci Azzurra Monte Bondone, Scuola Italiana Sci Fondo Viote, Associazione Operatori Monte Bondone, Snowpark Monte Bondone e Gs Marzola.