Sport paralimpici: al via stagione invernale della Fisip

La Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip), si appresta a vivere con i suoi atleti una nuova stagione agonistica: la presentazione ufficiale oggi, 3 dicembre, al Palazzo delle Federazioni a Milano, 'casa meneghina' anche di FISIP dal 2022. Ad aprire la giornata, il Presidente Paolo Tavian, a cui ha fatto eco per la Regione Lombardia il Sottosegretario alla Presidenza Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha portato anche i saluti del Presidente della Regione, Attilio Fontana. "E' un anno estremamente importante - ha dichiarato Paolo Tavian, Presidente FISIP - perché, naturalmente, siamo alla vigilia dell'appuntamento più importante della carriera di molti dei nostri atleti: diversi di loro hanno la possibilità di vivere altre edizioni dei Giochi Paralimpici, ma ovviamente poter competere di fronte al proprio pubblico è un'occasione quasi unica. Il 2025 si caratterizza anche - continua ancora Tavian - per la presenza dell'appuntamento con i Mondiali per tutte le discipline: dopo le 20 medaglie iridate del 2022, l'aspettativa è molto alta."