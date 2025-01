Sport, Fenix Race - Winter Rising ad Anguillara Sabazia 1-2 marzo

I calendari e le attività nazionali dell'O.C.R. sono in capo alla F.I.O.C.R. - Federazione Italiana O.C.R., che assegna i titoli nazionali riconosciuti anche a livello internazionale da WO (World Obstacol Association). L`evento dell'1 e 2 marzo sarà la prima gara calendarizzata in ambito F.I.O.C.R. dell`anno 2025 a seguito della pausa invernale e coinvolgerà diversi formati di gara: Formato Short (competitiva), un percorso di 4 km e 20 ostacoli, qualificante per campionato italiano, campionati europei e mondiali e inserito tra gli eventi del circuito Coppa Italia OCR.