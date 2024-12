Sport equestri: abusi su atleti minori, Coni riapre indagine sportiva

A seguito della richiesta di Commissariamento della Federazione italiana sport equestri presentata da Lorella Tempia Caliera, il Coni ha riaperto alcune vecchie segnalazioni che la Procura federale aveva già archiviato o che si erano concluse con una ingiusta assoluzione delle persone coinvolte, oggi risultate colpevoli. E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'associazione Giacomo Fornasier, dedicata ad un giovane atleta vittima con suo fratello di abusi sessuali da parte di un istruttore federale della Fise poi condannato nel 2015. La 'mamma coraggio' degli sport equestri, già a partire dal 2017 - ricorda l'associazione nel comunicato - aveva inviato diverse segnalazioni alla Procura Fise e personalmente al presidente Di Paola per informarli che il pedofilo dei suoi figli, condannato in via definitiva alla pena detentiva e alla interdizione perpetua ad ogni scuola - compresa la Fise - e che lo aveva portato alla radiazione dai ranghi federali grazie all'intervento del Generale dei Carabinieri Enrico Castaldi, l'allora procuratore generale Coni, invece continuava a svolgere serenamente la sua attività di istruttore federale, di speaker in gare presso centri Fise, grazie a diversi tesserati e a un circolo ippico del biellese compiacenti. Il pedofilo era stato anche ritrovato tesserato in Fise, nonostante la radiazione. Lorella Tempia Caliera - prosegue il comunicato - ha lottato senza sosta e con tutte le sue forze per ben 8 anni, portando prove video e documentali di quanto sosteneva ma, fino a dicembre di un anno fa, era stata sempre ignorata e derisa dalla dirigenza Federale. Tant'è che 1 anno fa decideva di rivolgersi al Coni per chiedere il Commissariamento di una Federazione che ha definito inerte quando si tratta di tutelare i minori vittime di abusi negli sport equestri.