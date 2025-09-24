Apnea, Giochi del Mare: a Ventotene demoliti tre record paralimpici

Alessandro Cianfoni, cat. assetto costante senza attrezzi (classe FFS4), utilizzando solo le braccia, è sceso fino a 40 mt. "Le condizioni climatiche- ha dichiarato Alessandro al termine della prova- non erano delle migliori ma questo ci ha dato forza ancor maggiore per arrivare a centrare l'obiettivo. A volte bisogna sapere valicare gli imprevisti e credo che la soddisfazione sia ancora più grande ". Ilenia Colanero, cat.free immersion (classe FFS3), non è certo nuova a grandi imprese ma stavolta sembra ancor più soddisfatta di aver raggiunto quota 20 mt. "Dal non saper nuotare al record del mondo- ha raccontato Ilenia- credo sia qualcosa di bellissimo, da godersi fino in fondo. Nella discesa ho avuto difficoltà intorno ai 18/19 metri, ma sono rimasta tranquilla, ho sentito che l'obiettivo era vicino e ho tenuto duro. Adesso, dopo una stagione per me straordinaria, è il momento di staccare la spina, di pensare a divertirmi, ma durerà poco, poi tornerò ad allenarmi per altre conquiste sportive".