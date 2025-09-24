Nuoto, Mondiali paralimpici: Trimi oro con record del mondo, vittorie per Barlaam e Fantin

Medaglie dal colore diverso, ma splendide per solidità, continuità e caparbietà. La quarta giornata dei Toyota World Para Swimming Championships all'OCBC Aquatic Centre di Singapore arricchisce il medagliere dell'Italnuoto Paralimpica del ct Roberto Bonanni che sale a quota 30 ( 10 oro - 11 argento - 9 bronzo) con ancora tappe da percorrere nel viaggio singaporiano e assi ancora da scoprire. Il sipario si apre con il metallo di bronzo per Carlotta Gilli. Nella finale diretta dei 100 dorso S13, l'azzurra ha mantenuto la stessa posizione per tutta la gara cercando alla virata di recuperare le avversarie, ma l'Americana Gia Pergolini (1'05"49) e l'irlandese Roisin Ni Rian (1'06"26) rispettivamente medaglia d'oro e d'argento hanno avuto la meglio sull'azzurra che chiude a 1'07"87. L'atleta del Gruppo sportivo Fiamme Oro e della Rari Nantes Torino, anche stavolta riesce a salire sul podio confermando ancora una volta il suo stato di forma ed il suo valore mondiale. Dopo l'oro nei 400 stile libero S8 e l'argento nei 100 farfalla S8, Alberto Amodeo (GS Fiamme Gialle/Polha Varese) si conferma uno dei protagonisti di questo mondiale. Nella finale dei 100 stile libero S8 l'azzurro grazie al crono di 57"88 porta all'Italia un altro prezioso argento, davanti a lui solo l'australiano Callum Simpson (57"15). Il bronzo va invece all'ucraino Eduard Horodianyn (58"14). Dopo una gara non centrata e qualche amarezza di troppo, Xenia Francesca Palazzo finalmente riesce ad esprimersi e a brillare nella finale dei 100 stile libero S8. L'azzurra del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e del Verona Swimming Team, grazie al crono di 1'06"75 si laurea vicecampionessa del mondo. Al termine della gara, il gesto di liberazione quasi ad esorcizzare qualche ansia di troppo accumulata in questi giorni."Per concentrarmi sono entrata nella mia bolla e tutte le preoccupazioni sono scomparse. Sono molto soddisfatta di questo argento, per me vale un'enormità. In più, - dice Xenia - ho nuotato il mio personale, non me lo aspettavo, tenuto conto del periodo non proprio semplicissimo". L'oro va alla plurimedagliata all'inglese Alice Tai (1'05"49), mentre il bronzo all'americana Jessica Long (1'08"62). Nella stessa finale debutta l'azzurra Letizia Milesi (Phb Bergamasca) che chiude con un eccezionale quarto posto in 1'10"09 e personal best. "Meglio di così non poteva proprio andare, - dice Milesi - ho fatto il mio personale, questa è la mia prima gara ad un mondiale, quindi sono felicissima. Ora massima concentrazione per le altre gare, non si molla niente". Antonio Fantin… che show! Il campione paralimpico a Parigi 2024 domina la finale dei 400 stile libero S6 dall' inizio alla fine conquistando l'oro mondiale. Il tempo nuotato, 4:52.61 e l'enorme vantaggio sugli avversari, confermano la sua supremazia ed il grande feeling nato con questa specialità. L'argento va al Brasile con Talisson Henrique Glock (5'00"99) il bronzo a Andrei Granichka (NPA, 5:03.79). Ennesimo mondiale, ennesima medaglia per Francesco Bettella.