Ciclismo, collettivi annunciano il blocco del Giro dell'Emilia: "Come la Vuelta"

"Bologna come Madrid": i centri sociali hanno annunciato l'intenzione di bloccare il Giro dell'Emilia di ciclismo, in programma sabato 4 ottobre, con il tradizione arrivo sulle durissime rampe del Colle di San Luca. Come successo di recente, in varie occasioni, alla Vuelta di Spagna, l'obiettivo della contestazione è la presenza della squadra Israel Premier Tech. "Chiediamo - scrivono nell'annuncio della mobilitazione i Municipi sociali di Bologna, composti da diverse sigle della galassia antagonista - al comitato organizzatore, all'assessorato della Regione Emilia-Romagna e al Comune di Bologna di prendere posizioni chiare, eliminando il patrocinio istituzionale ed escludendo la partecipazione della Israel Premier Tech. Se questo non avverrà bloccheremo il passaggio della squadra israeliana respingendo la loro partecipazione, come è successo alla Vuelta". Secondo le regole sportive internazionali, secondo la categoria a cui appartiene il Giro dell'Emilia e le classifiche dell'Uci, la squadra israeliana ha il diritto di essere invitata a partecipare al Giro dell'Emilia, così come avvenuto alla Vuelta. Nella corsa spagnola alcune tappe sono accorciate ed altre neutralizzare (fra cui quella conclusiva che arrivava appunto a Madrid) per la presenza di moltissimi manifestanti che si opponevano alla partecipazione della squadra alla corsa.