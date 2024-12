Sport e salute, il Cda assegna i contributi 2025: stanziati oltre 343 milioni di euro

"Creare valore per crescere. Prosegue il percorso verso la visione del futuro movimento sportivo. Sempre più risorse economiche per l’attività sportiva dei cittadini. Organismi sportivi sempre più capaci di investire nella crescita del movimento anche efficientando la propria gestione". Esordisce così la nota di Sport e salute con la quale si rende noto la cifra assegnata dal Cda delle risorse agli Organismi Sportivi per il 2025: ben 343 milioni di euro. Una decisione deliberata oggi dal Consiglio d'Amministrazione in piena sintonia con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Rispetto allo scorso anno, crescono del 9% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e reinvestito in una logica di economia circolare - si legge -. Quest’anno, ai 280milioni previsti come contribuzione ordinaria, si aggiungono le risorse derivanti dalle entrate fiscali per un totale di 343,7 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro finanzieranno progetti per la pratica sportiva e 1,5 milioni sono destinati ad incentivare progetti di efficientamento gestionale. All’aumento delle risorse corrisponde anche una richiesta di maggiori investimenti destinati alle famiglie e ai cittadini, per la diffusione dell’attività sportiva sul territorio".