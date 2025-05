SPORT & DESIGN: i progetti di 25 anni dello studio Delineo Design aperti al pubblico

«Siamo divisi tra un grande senso di soddisfazione e orgoglio per l’impegno intrapreso, portare avanti un evento come questo, nel quotidiano ha rappresentato una grande sfida per lo studio, che siamo stati in grando di vincere grazie ai nostri collaboratori – ha dichiarato Giampaolo Allocco, designer e fondatore di Delineo Design. – L’interesse ricevuto è andato oltre ogni aspettativa, al punto da avere la necessità di prorogare oltre i due mesi previsti inizialmente per l’apertura al pubblico del temporary museum. Nulla esclude per il futuro la possibilità di portare “Sport Inside” fuori dalle terre trevigiane, rendendolo un evento “itinerante” per raggiungere ancora più persone».