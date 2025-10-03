Logo SportMediaset
Special Olympics: al via prima Coppa del Mondo pallavolo unificata

03 Ott 2025 - 10:42

Dal 5 all'8 ottobre 2025, la città di Katowice, in Polonia, ospiterà la prima edizione della Special Olympics Unified Volleyball World Cup 2025, in occasione dei 40 anni dalla fondazione del programma Special Olympics Polonia. Si tratta di un evento che riunirà 16 squadre da tutto il mondo, per un totale di 192 giocatori che insieme a 48 coach e più di 70 elementi fra staff, ufficiali e tanti volontari, familiari, studenti e ospiti d'eccezione che parteciperanno a sostegno dell'inclusione e dello sport. L'obiettivo dell'evento è quello, attraverso il linguaggio universale dello sport, di incoraggiare atleti con e senza disabilità intellettive a superare le barriere e stringere nuove amicizie, contribuendo così a costruire una società più accogliente e inclusiva. L'iniziativa è promossa da Special Olympics Polonia in collaborazione con la Federazione Polacca di Pallavolo e col sostegno del Ministero dello Sport e del Turismo della Polonia, della Federazione Internazionale della Pallavolo (FIVB), del Fondo dello Stato Polacco per la riabilitazione delle persone con disabilità (PFRON), della Città di Katowice e di Toyota, sponsor per l'occasione. I team provenienti da tutto il mondo raggiungeranno la Polonia il 4 ottobre, giorno in cui avranno inizio i preparativi per le competizioni con gli allenamenti di squadra e gli incontri coi coach. Dal 5 al 7 ottobre, quindi, si entrerà nel vivo della competizione con le gare e le diverse iniziative promosse per l'occasione. L'8 ottobre, quindi, si terranno le finali che decreteranno i vincitori della Coppa del Mondo a sostegno dell'inclusione, con le squadre di ritorno a casa il 9 ottobre. 

Il Team Italia competerà nella categoria femminile con Bharat, Kenya, Namibia, Ucraina, Mongolia, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Nel sorteggio tenutosi a Bruxelles, in occasione del primo Special Olympics European Union Day, l'Italia è stata inserita nel Girone C con Namibia, India ed Emirati Arabi Uniti. Parteciperanno nella categoria maschile/mista i team provenienti da Austria, Finlandia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Iraq, Arabia Saudita e Stati Uniti. Le squadre, provenienti da Europa, Africa, Asia orientale, Asia pacifica, Nord America, Medio Oriente e Nord Africa, si sfideranno nella Spodek Arena per vincere la Coppa del Mondo e promuovere l'inclusione dentro e fuori dal campo.

Diverse le iniziative che si terranno nelle giornate di Katowice: dalle cerimonie di apertura e di chiusura dell'evento alle dimostrazioni da parte degli Young Athletes, insieme alle celebrazioni in occasione del 40° anniversario di Special Olympics Polonia e alle attività promosse dalla Città di Katowice. Inoltre, oltre ai 4 giorni di competizione, gli spettatori potranno godere di un match delle stelle durante la Cerimonia di Apertura il 5 ottobre, con la partecipazione di talenti del volley e Testimonial. 

