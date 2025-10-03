Special Olympics: al via prima Coppa del Mondo pallavolo unificata

Dal 5 all'8 ottobre 2025, la città di Katowice, in Polonia, ospiterà la prima edizione della Special Olympics Unified Volleyball World Cup 2025, in occasione dei 40 anni dalla fondazione del programma Special Olympics Polonia. Si tratta di un evento che riunirà 16 squadre da tutto il mondo, per un totale di 192 giocatori che insieme a 48 coach e più di 70 elementi fra staff, ufficiali e tanti volontari, familiari, studenti e ospiti d'eccezione che parteciperanno a sostegno dell'inclusione e dello sport. L'obiettivo dell'evento è quello, attraverso il linguaggio universale dello sport, di incoraggiare atleti con e senza disabilità intellettive a superare le barriere e stringere nuove amicizie, contribuendo così a costruire una società più accogliente e inclusiva. L'iniziativa è promossa da Special Olympics Polonia in collaborazione con la Federazione Polacca di Pallavolo e col sostegno del Ministero dello Sport e del Turismo della Polonia, della Federazione Internazionale della Pallavolo (FIVB), del Fondo dello Stato Polacco per la riabilitazione delle persone con disabilità (PFRON), della Città di Katowice e di Toyota, sponsor per l'occasione. I team provenienti da tutto il mondo raggiungeranno la Polonia il 4 ottobre, giorno in cui avranno inizio i preparativi per le competizioni con gli allenamenti di squadra e gli incontri coi coach. Dal 5 al 7 ottobre, quindi, si entrerà nel vivo della competizione con le gare e le diverse iniziative promosse per l'occasione. L'8 ottobre, quindi, si terranno le finali che decreteranno i vincitori della Coppa del Mondo a sostegno dell'inclusione, con le squadre di ritorno a casa il 9 ottobre.