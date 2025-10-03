Basket, Petrucci: "Banchi serio e preparato, con lui per sbancare"

"Ho scelto Banchi perché racchiude tanti attributi. Ha portato risultati, ha lavorato bene in Lettonia dimostrando di partire quasi da zero in una nazione che non aveva stravinto nella pallacanestro. Ha un'esperienza internazionale in tanti Paesi, ha dimostrato di essere persona seria, con carattere. Con Banchi dobbiamo sbancare". Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, durante la presentazione del nuovo ct dell'Italia, Luca Banchi, al Salone d'Onore del Coni. "L'allenatore è la persona più importante in una squadra, il giocatore deve avere rapporto con lui. Da subito ho detto a Luca Banchi che gli avrei timbrato i 5 cerchi olimpici nel cuore, le Olimpiadi sono tutto, è il coronamento di una vita", aggiunge Petrucci. In conclusione, le parole per il ct uscente: "Voglio ringraziare Pozzecco, persona alla quale sono molto affezionato. Ci siamo lasciati in modo sereno, ogni divorzio lascia l'amarezza ma ha lavorato sempre con impegno, ha portato entusiasmo e a lui sono molto legato, mi auguro trovi quanto prima una società perché capisco che è una privazione per lui", conclude.