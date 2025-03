Softball: la A1 al via, parte la caccia alla Mkf Bollate

Dieci squadre, 18 giornate, una regular season da 36 partite per ogni formazione, quindi i playoff e le Italian Softball Series che, in estate, decreteranno la vincitrice dello scudetto: la nuova edizione del massimo campionato italiano di softball, la Serie A1, è pronta a partire questo fine settimana, tra sabato 29 e domenica 30 marzo, con la caccia alla Mkf Bollate, squadra campione in carica che, a ottobre, ha vinto il suo 14esimo scudetto battendo 3-2 la Inox Team Saronno. Sabato, a partire dalle 17, la Inox Team Saronno, vicecampione, ospiterà la Bertazzoni Collecchio, e l'Italposa Forlì, sul diamante del polisportivo Buscherini, affronterà la Pubbliservice Old Parma. Domenica poi sarà la volta della sfida tra Thunders Castellana e Mia Office Bologna e del debutto stagionale della MKF Bollate, che esordirà al Tassina di Rovigo contro l'Itas Mutua, tornata nella massima divisione dieci anni dopo l'ultima volta, a seguito della promozione ottenuta la scorsa estate. Rinviata a causa delle condizioni meteo, invece, la sfida tra Macerata e Caronno, originariamente in programma sabato 29 marzo: si recupererà l'1 maggio.