Snowboard: raduno azzurri parallelo in Val Senales

Gli specialisti del parallelo scaldano i motori in vista dell'imminente inizio della stagione olimpica, con il calendario di Coppa del Mondo che propone la prima tappa nella cinese Mylin tra il 6 ed il 7 dicembre. La prossima sessione di allenamenti di Maurizio Bormolini e compagni è in programma sulle nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano, dal 17 al 21 novembre. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha previsto la partecipazione di diciassette atleti del gruppo A, con il livignasco Bormolini in compagni di Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Aaron March, Gabriel Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava. Il gruppo sarà seguito dai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Maurizio Rudatis, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. Sempre in Val Senales, appuntamento tra il 17 ed il 20 novembre anche per sei atleti del gruppo B: Manuel Haller, Mike Santuari, Anna Victoria Mammone, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin e Sofia Valle saranno guidati dai tecnici Alessio Amorth e Cristiano Algeri.