Snowboard, Mondiali: Moioli-Sommariva quinti nell'Sbx a squadre

Lorenzo Sommariva e Michela Moioli sono quinti nello SnowBoardCross a squadre ai Mondiali di St. Moritz, in Svizzera. All'indomani del trionfo della bergamasca nella prova individuale, gli azzurri vedono interrompersi il cammino iridato al termine di una discussa semifinale, con Moioli out dopo un contatto con la statunitense Craig. Nella successiva small final, Sommariva e Moioli hanno saputo scaricare tutta la voglia di ben figurare per imporsi e chiudere così la gara iridata al quinto posto. Il titolo iridato va a Francia 1 di Loan Bozzolo e Julia Pereira De Sousa che in finale fanno meglio di Australia 2 (Bolton/Clift) e di Svizzera 1 (Jud/Siegenthaler), con Francia 2 (Chollet/Casta) a completare il quadro delle formazioni finaliste.