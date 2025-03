Snowboard: Mondiali junior, Rabanser argento nel Pgs, Santuari 4°

Tommy Rabanser ha conquistato la medaglia d'argento nel gigante parallelo nella prima giornata dei Campionati Mondiali junior di snowboard di Zakopane, in Polonia. Il diciassettenne gardenese dei Carabinieri, dopo essersi conquistato un posto in finale, si è fermato solo di fronte al bulgaro Tervel Zamfirov, protagonista domenica in Coppa del Mondo con il quarto posto nel gigante di Krynica. Già sesto lo scorso anno a Lachtal, Rabanser ha sin qui dominato la stagione di Coppa Europa e guida con ampio margine la classifica del circuito continentale: oggi a Zakopane ha saputo siglare il miglior tempo in qualificazione per poi avere la meglio dell'altro bulgaro Karadzhinov negli ottavi e del giapponese Shin Takekawa nei quarti. Nella semifinale Rabanser ha dovuto sfidare l'altro azzurro Mike Santuari, poi quarto al termine della small final persa contro il ceco Krystof Minarik che ha così vinto la medaglia di bronzo. Per Santuari i primi due turni di gara avevano proposto i successi e con il giapponese Suminaga e con l'austriaco Gravogl. Semaforo rosso nei quarti invece per Manuel Haller, superato dallo stesso Zamfirov dopo aver battuto il tedesco Riel negli ottavi. La gara femminile ha quindi visto imporsi la canadese Aurelie Moisan, pronta a superare la bulgara Malena Zamfirova - sorella di Tervel - con la tedesca Yuna Taniguchi terza. Anna Victoria Mammone è stata l'unica azzurra a superare il turno preliminare, fermandosi quindi negli ottavi, superata da Taniguchi. Domani, mercoledì 5 marzo, sono in programma i due slalom paralleli.