Snowboard: Moioli guida azzurri Sbx in allenamento Passo Stelvio

Nove atleti della squadra A e sette della B di SnowBoardCross saranno impegnati tra il 14 e il 18 ottobre a Passo Stelvio, valico di confine tra le province di Bormio e Bolzano. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per un nuovo raduno di preparazione Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Matteo Rezzoli, Niccolò Colturi e Federico Podda del team maggiore che sarà seguito dallo stesso Pisoni, da Cristian Belingheri, Luca Pozzoloni, Riccardo Bagliani, Claudio Fabbr, Sergio Bonaldi, Somone Maffioletti e Virginia Bragheri.La squadra B potrà invece contare su Luca Apollonio, Federico Casi, Tommaso Costa, Samuel Zinicola, Chiara Bosia, Martina Casi e Giorgia Giurdanella, seguiti da Riccardo De Zanna, Stefano Pozzolini e Tommaso Leoni.