Snowboard: Moioli guida azzurri Sbx in allenamento Passo Stelvio

10 Ott 2026 - 14:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Nove atleti della squadra A e sette della B di SnowBoardCross saranno impegnati tra il 14 e il 18 ottobre a Passo Stelvio, valico di confine tra le province di Bormio e Bolzano. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per un nuovo raduno di preparazione Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Matteo Rezzoli, Niccolò Colturi e Federico Podda del team maggiore che sarà seguito dallo stesso Pisoni, da Cristian Belingheri, Luca Pozzoloni, Riccardo Bagliani, Claudio Fabbr, Sergio Bonaldi, Somone Maffioletti e Virginia Bragheri.La squadra B potrà invece contare su Luca Apollonio, Federico Casi, Tommaso Costa, Samuel Zinicola, Chiara Bosia, Martina Casi e Giorgia Giurdanella, seguiti da Riccardo De Zanna, Stefano Pozzolini e Tommaso Leoni. 

Ultimi video

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

01:29
MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

00:39
DICH GIOVANNI FRANZONI MEDIA DAY DICH

Franzoni: "Le aspettative sono alte, spesso me le impongo da solo"

00:55
DICH FEDERICA BRIGNONE MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

01:06
DICH SOFIA GOGGIA MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Goggia: "Non c'è una tempistica certa per il ritorno, ma..."

00:31
MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

I più visti di Altri Sport

DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

Tifoso 'elimina' gli Yankees dalla corsa al titolo Mlb ed esce scortato dalla polizia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:53
Sci, Fisi: Roda non raggiunge quorum per presidenza, serviranno nuove elezioni
15:52
Tennis, Atp Shanghai: Tsitsipas elimina Darderi e va al 3° turno
15:11
Tennis: Wta Pechino, la cinese Zheng sfida Andreeva in finale
14:27
Ciclismo: Tar Lazio, no a sospensione del commissariamento della Lega
14:10
Snowboard: Moioli guida azzurri Sbx in allenamento Passo Stelvio