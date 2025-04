Snowboard: Fischnaller campione italiano di Pgs, bis di Jasmin Coratti

Jasmin Coratti (Fiamme Oro) fa doppietta e dopo lo slalom coglie il titolo tricolore anche nel gigante parallelo di snowboard, in una domenica che incorona campione italiano anche Roland Fischnaller (Circolo Canottieri Aniene): a Cortina d'Ampezzo (Belluno) si sono conclusi i campionati italiani assoluti di parallelo, con il successo dei due altoatesini. Nella prova femminile Coratti ha saputo superare in finale la canadese Kaylie Buck, con la trentina Sofia Valle (Alpe Cimbra) medaglia d'argento al termine della small final in cui ha superato la junior mantovana Giorgia Carnevali (Esercito). Finale tutta sudtirolese invece al maschile, con il campione iridato Fischnaller ad avere le maglio di Gabriel Messner (Carabinieri), mentre Adam Pocinek ha trovato il terzo posto di giornata, battendo nella sfida per il terzo posto il canadese Ben Heldman; quinto posto e bronzo tricolore dunque per Edwin Coratti (Fiamme Oro).