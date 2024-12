Snowboard, Coppa Europa: vittoria Rabanser nello slalom parallelo di Gotschen

Tommy Rabanser ha vinto lo slalom parallelo di Coppa Europa di Gotschen, Germania, secondo atto della due giorni dedicata al circuito continentale. Dopo aver debuttato sul podio nella giornata di sabato, il diciassettenne gardenese del Centro Sportivo Carabinieri ha voluto completare alla grande il fine settimana regalandosi il primo successo della carriera in Coppa Europa. Rabanser ha superato in finale l'austriaco Werner Pietsch, dopo aver avuto la meglio nei turni precedenti del giapponese Masaki Shiba in batteria, del tedesco Ole Mikkel Prantl nei quarti e dell'ucraino Mykhailo Kharuk in semifinale. Proprio Kharuk ava messo fine nei quarti alla gara di Philipp Mutschlechner, unico altro azzurro a superare il turno di qualificazione. E la prova femminile ha invece proposto il primo podio della carriera per Sofia Valle: la ventunenne trentina di Folgaria ha vinto la small final per il terzo posto contro la svizzera Laila Ursina Bätschi, mentre l'altra elvetica Xenia Von Siebenthal si prendeva il successo davanti all'austriaca Pia Schöffmann dopo aver superato la portacolori dello Ski Team Alpe Cimbra in semifinale. Semaforo rosso negli ottavi contro Bätschi quindi per Giorgia Carnevali.