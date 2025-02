Snowboard, Cdm: Michela Moioli seconda a Baidahu

Michela Moioli conquista il secondo posto nella gara di Coppa del mondo di snowboard a Beidahu, in Cina. Si tratta della seconda tappa della competizione iridata. L'italiana, campionessa olimpica 2018, in finale è stata preceduta dalla britannica Charlotte Bankes al termine di una sfida decisiva risolta solo sulle gobbe finali del tracciato cinese. Terzo posto per la francese Lea Casta, quarta l'austriaca Pia Zerkhold. Casta mantiene la leadership della classifica generale con 160 punti, seguita da Bankes (150) con Moioli che sale in quarta piazza a quota 112. Michela Moioli ha conquistato il suo podio numero 43 in Coppa del Mondo (19 primi posti). Un errore in semifinale impedisce invece a Lorenzo Sommariva di accedere alla finale maschile: nella successiva finale B l'azzurro taglia per primo il traguardo ottenendo così il quinto posto. La vittoria è andata al canadese Eliot Grondin davanti all'austriaco Alessandro Hämmerle e al francese Merlin Surget. Eliminato agli ottavi Omar Visintin, terzo nella propria batteria. Grondin balza in vetta alla classifica generale con 150 punti, seguito dall'austriaco Dusek (126). Sommariva mantiene la terza posizione con 105. Domenica 2 febbraio la tappa cinese si conclude con una seconda sfida che prenderà il via con le pre-heat.