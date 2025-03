Snowboard, Cdm: Bormolini chiude stagione sul podio, è 3° nel PSL di Winterberg

Maurizio Bormolini chiude la stagione di Coppa del Mondo sul podio grazie al terzo posto nel PSL di Winterberg, ultimo atto individuale del calendario del circuito maggiore in attesa della prova mista a squadre che domani completerà il quadro. Il livignasco ha avuto la meglio nella sfida per il terzo posto di Roland Fischnaller, mentre la vittoria è andata all'austriaco Matthäus Pink, vincitore sul connazionale Arvid Auner che ha così vinto la coppa di specialità di slalom, mentre Bormolini si era già assicurato il successo nella classifica generale e nella graduatoria di gigante. Per Bormolini si tratta del 18esimo podio individuale in Coppa del Mondo, l'ottavo di un inverno che l'ha visto vincere in tre occasioni e raccogliere due secondi e tre terzi posti. Sei gli azzurri qualificati per il tabellone principale, con Aaron March e Gabriel Messner out nei quarti, rispettivamente per mano di Fischnaller e Auner mentre Mirko Felicetti e Daniele Bagozza si sono fermati negli ottavi. Quarto posto per Elisa Caffont nella sfida femminile con la bellunese che sfiora il podio perdendo il duello per il terzo gradino contro la ceca Zuzana Maderova dopo essere stata superata dalla tedesca Ramona Hofmeister in semifinale. In un tabellone che ha proposto le quattro azzurre qualificate racchiuse negli ottavi della parte superiore, Caffont ha di fatto vinto la sfida all'interno del team superando prima Elisa Fava e quindi Lucia Dalmasso, vincitrice su Jasmin Coratti negli ottavi. A vincere la finale principale è stata quindi l'austriaca Sabine Payer che ha avuto la meglio su Hofmeister. Domani la stagione di Coppa del Mondo di parallelo si completa con la seconda prova a squadre, poi l'attenzione si sposterà sui Mondiali di St. Moritz che si apriranno giovedì 20 marzo con la sfida iridata del gigante; sabato 22 marzo quindi verrà assegnato il titolo dello slalom, domenica 23 quello a squadre.