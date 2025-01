Snowboard: Bormolini sbanca Scuol, trionfa nel gigante parallelo

Maurizio Bormolini sbanca Scuol, trionfa nel gigante parallelo e regala il primo successo italiano al maschile nella località elvetica: è la seconda vittoria stagionale per il livignasco dell'Esercito, la settima per lo squadrone azzurro del parallelo. Bormolini ha avuto la meglio sull'austriaco Dominik Burgstaller in una finale che ha visto entrambi i protagonisti incappare in imprecisioni: alla fine l'azzurro ha tagliato per primo il traguardo per firmare il sesto successo della carriera nel massimo circuito, il secondo nella specialità. "Non è stato facile avere la meglio di Burgsthaler, è giovane. Ho fatto del mio meglio, ho fatto qualche errore e sono davvero contento di questo risultato". Il cammino di Bormolini era iniziato con il settimo posto nel turno di qualificazione per poi proseguire superando lo sloveno Kosir nelle batterie, l'austriaco Auner nei quarti e l'azzurro Gabriel Messner in semifinale. Proprio l'altoatesino ha invece poi chiuso al quarto posto la small final, con l'altro Andreas Promenegger a completare il podio di giornata. Si era invece fermata nei quarti la gara di Daniele Bagozza (contro Burgstaller) e Roland Fischnaller (contro Messner), con Mirko Felicetti out negli ottavi. Proprio le batterie sono risultate amare per Jasmin Coratti (14esima) e Lucia Dalmasso (15esima): ad imporsi è stta la polacca Aleksandra Krol Walas sulla giapponese Tsubaki Miki, con l'altra nipponina Tomola Takeuchi a completare il podio.