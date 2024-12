Snaitech:"La Maura? Obiettivo tutela e rilancio attività ippiche"

Snaitech interviene sulle indiscrezioni legate all'accordo preliminare per la vendita dei terreni sui quali si trova l'Ippodromo La Maura. In particolare, Snaitech "ribadisce la natura privata della trattativa soggetta ad un obbligo di riservatezza da ambo le parti", si legge in una nota. "In ogni caso è doveroso precisare che la Società si è impegnata a rilanciare il settore ippico anche con interventi economicamente rilevanti per cui l'obiettivo primario dell'intera operazione è sempre stato e resta quello di preservare e rilanciare le attività ippiche, nell'interesse e nella tutela del benessere dei cavalli", conclude Snaitech nel comunicato.