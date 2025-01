Slittino naturale, Mondiali: fratelli Lambacher vincono oro, bronzo per Paur/Hofer

Matthias e Peter Lambacher sono campioni del mondo, Tobias Paur ed Andreas Hofer sono di bronzo. A Kühtai i fratelli azzurri mantengono la famiglia altoatesina sul trono iridato nello slittino naturale, due anni dopo il trionfo firmato a Nova Ponente dallo stesso Matthias in coppia col fratello maggiore Patrick. I Lambacher hanno dominato la scena sin dalla prima frazione, per confermarsi imbattibili anche nella seconda run e fissare il tempo di riferimento sul 2'01"34, con un margine di 0"26 complessivamente sugli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger. E sul terzo gradino del podio ecco Paur e Hofer: i due giovani azzurri stanno scalando la graduatoria per mettersi al collo la medaglia di bronzo, superando le due coppie slovacche Halcin/Halcin e Neupauer/Neupauer in quarta e quinta piazza.

Nel frattempo, Evelin Lanthaler chiude al comando della classifica la prima giornata dei Campionati Mondiali di Kühtai, in Austria: la campionessa azzurra ha completato le prime due run di gara con il tempo di 1'54"73 ed un margine di 0"76 sull'austriaca Riccarda Rütz, con l'altra azzurra Nadine Staffler terza a 1"37. Il quinto posto di Jenny Castiglioni (+1"60), il sesto di Daniela Mittermair (+1"89) e l'ottavo di Tina Stuffer (+3"73) completano l'ottima prova della squadra italiana che può guardare con grande fiducia alla discesa finale in programma domenica 19 gennaio alle 11.15. Secondo posto per Daniel Gruber e terzo per Patrick Pigneter al termine della prima manche del singolo maschile ai Campionati Mondiali di Kühtai. Dopo la prima delle tre run, in testa alla classifica c'è l'austriaco Michael Scheikl che con il tempo di 56"01 precede Gruber di 0"37 e Pigneter di 0"56. Ai piedi del podio provvisorio c'è quindi lo sloveno Vid Kralj, con Florian Clara in quinta piazza e Fabian Brunner in settima. La seconda e terza manche sono in programma nella mattinata di domenica 19 gennaio.