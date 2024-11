Slittino, CdM: Vötter/Oberhofer quinte nel debutto stagionale

Quinto posto per Andrea Vötter e Marion Oberhofer nella prova di doppio femminile che sul budello di Lillehammer (Norvegia) ha aperto la stagione di Coppa del Mondo. Quarte dopo la prima manche, le detentrici della Coppa del Mondo hanno dovuto cedere un ulteriore piazzamento al termine della discesa decisiva, pagando un ritardo complessivo di 0"608 nei confronti delle statunitensi Forgan / Kirby, vincitrici davanti alle tedesche Degenhardt / Rosenthal (+0"017) e alle lettoni Robezniece / Bogdanova (+0"490). Decimo posto quindi per Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, incappate in un errore nella prima manche e costrette a quel punto ad inseguire la concorrenza.