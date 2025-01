Slittino, CdM: Fischnaller quinto dopo prima manche a Winterberg

Quinto posto per Dominik Fischnaller al termine della prima run del singolo maschile nella seconda e conclusiva tappa di Coppa del Mondo che a Winterberg, in Germania, assegna anche i titoli europei. A metà gara in prima posizione c'è l'austriaco Jonas Müller che con il tempo di 50"722 precede di un decimo di secondo esatto il connazionale Nico Gleirscher, con il tedesco Max Langenhan terzo a 0"109. Preceduto anche dall'altro austriaco Kindl, Fischnaller paga un ritardo di 0"232 da Müller; a seguire, 16esimo tempo per Leon Felderer (+0"771), 19esimo per Lukas Peccei (+0"841), con Alex Gufler 23esimo a 0"980.