Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia, sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. La due tenniste azzurre, campionesse olimpice e detentrici del titolo a Roma, hanno battuto nei quarti la coppia formata dall'americana Coco Gauff e dalla giovane filippina Alexandra Eala in tre set con il risultato di 7-5, 3-6, 10-7.