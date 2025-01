Slittino Cdm: Egle/Kipp vincono nel doppio ad Altenberg, none Oberstolz/Kofler

Le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp si confermano in gran forma nella prova di doppio femminile che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Altenberg. Nel quinto impegno stagionale, la coppia austriaca ha conquistato il quarto successo dell'inverno chiudendo la prova con il tempo di 1'25"077 che ha garantito loro un margine di 0"397 sulle tedesche Degenhardt/Rosenthal e di 0"556 sulle statunitensi Forgan / Kirby. Buon nono posto per Alexandra Oberstolz e Katherina Sofie Kofler (+1"344) che dopo aver firmato la prova di Nations Cup del giorno precedente hanno raccolto un importante piazzamento al debutto stagionale nel massimo circuito. Giornata complicata invece per Andrea Vötter e Marion Oberhofer, imprecise in entrambe le frazioni per cogliere il tredicesimo posto (+3"238), seguite da Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber (+3"703), autrici di una buona prima discesa ma più in difficoltà nella seconda.